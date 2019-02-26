وزير الاتصالات يبحث مع "اتش بي أي" إنشاء مركز لنقل المعرفة الرقمية

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع فيل دافيس رئيس مجلس إدارة شركة اتش بي أي العالمية؛ تناول اللقاء فرص التعاون مع الشركة لإنشاء مركز لنقل المعرفة الرقمية في مصر في مجال التكنولوجيات البازغة ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، كما تم استعراض المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر ومناقشة إمكانية إنشاء مركز لخدمات الدعم الفني للشركة في مصر لخدمة عملاءها في منطقة الخليج وبلاد الشام.



جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاتصالات ومسئولي الشركة العالمية على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجاري.



حضر اللقاءات مسئولي الشركة العالمية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.