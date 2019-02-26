وزير الأوقاف: "الإخوان" تتاجر بالدين وتستخدمه فى عملياتها الإرهابية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بيان الأزهر حول جماعة الإخوان تاريخي لأنه كشف زيفها وضلالها، وفرق بين الشهادة في سبيل الله، وبين العمليات الإرهابية التي تروع الآمنين.



وأضاف جمعة أن الأزهر حينما يصدر بيانا، فإنه أعد دراسة مطولة حول ذلك، مشددا على أن جماعة الإخوان تتاجر بالدين وهو منها براء، واستخدمته في عملياتها الإرهابية.



وأوضح وزير الأوقاف خلال الندوة التي عقدت مساء الثلاثاء، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، تحت عنوان "ذل السؤال"، أنه تسجيل أول خطبتين باللغتين السواحلية والهاوسا ضمن اهتمام الوزارة بالقارة الأفريقية، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وأكد أن من لا يملك قوته لا يملك كلمته، سواء كان شخصا أم دولة، مشيرًا إلى أن استخدام الكهرباء والمياه دون دفع مقابل ذلك، يؤثر على الاقتصاد ويضعفه.