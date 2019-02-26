وزير الاتصالات يبحث التعاون مع "إل جي" لتصنيع التابلت محليًا

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موريس لي رئيس قسم المحمول والحاسب اللوحي بشركة "ال جي" العالمية؛ تناول اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات، والنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي.



جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاتصالات ومسئولي الشركة العالمية على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجاري.



كما تم مناقشة سبل زيادة استثمارات الشركة في السوق المصري في ظل رغبة الشركة العالمية في المشاركة في صناعة الحاسب اللوحي "التابلت" المقرر استخدمه في المدارس في إطار تطوير منظومة التعليم المدرسي باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة المكون المحلي في المنتج بنسبة لا تقل عن 50%.



حضر اللقاءات مسئولي الشركة العالمية وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.