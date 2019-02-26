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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 08:52 م

"البيئة" و"العربية للتصنيع" يوقعان بروتوكولا لإنشاء 7 محطات وسيطة

البيئة والعربية للتصنيع
أ ش أ
dostor.org/2533216

وقعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لإنشاء 7محطات الوسيطة بتكلفة 95 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا البرتوكول ضمن الإجراءات العاجلة التي تتخذها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم حلول عاجلة لمشكلة المخلفات الصلبة يشعر بها المواطن.
وتقوم الهيئة - وفقًا للبرتوكول - بإنجاز المحطات الوسيطة المتفق عليها من خلال إجراء التصميمات والإشراف على التنفيذ والأعمال اللازمة له من أعمال بنية أساسية وشراء المعدات اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال، وذلك خلال برنامج زمني محدد لضمان عدم تراكم المخلفات بعد رفعها ووجود محطة وسيطة لتجميع المخلفات مما سيساهم في التخلص من صورة التراكمات العشوائية للمخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تسعى لتفعيل منظومة عمل إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الشريكة، حيث قامت الوزارة بإعداد مخططات التنفيذ للمحطات السبع.
من جانبه، أوضح الفريق عبد المنعم التراس أن مشاركة الهيئة في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات يأتي في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة والاهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات وذلك من خلال توفير المعدات ووسائل النقل والمشاركة في إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة.

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