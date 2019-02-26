قنصوة يوجه بمتابعة تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق بمختلف أحياء اﻹسكندرية

قال محافظ اﻹسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إنه يتم حاليا متابعة تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق بمختلف أحياء المحافظة، والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لرفع المعاناة عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط.

وأضاف قنصوة- في نصريح اليوم الثلاثاء- أن مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية تواصل أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة والمحاور المرورية وتنفيذ أعمال ترميمات الحفر والمطبات علي مستوي أحيائها.

وفي السياق؛ نفذت مديرية الطرق والنقل باﻹسكندرية أعمال ترميم الحفر ووضع طبقة أساس تحضير للأسفلت طريق "كارفور" الحاره البطيئة أمام "اللاجون" وطريق قناة السويس الحاره البطيئة فى اتجاه الإستاد... وأعمال كشط شارع الزركشى خلف المكتبة أعمال محمد عباس. كما نفذت أعمال الطبقة السطحية بالهوارية وأنهت أعمال التمهيد بشارع البحوث بنطاق حي العامرية ثان.

وتابع حي المنتزة أول أعمال إعادة الشيء لأصله بنطاقه حيث تم رصف شارع اسكندر إبراهيم، وأعمال إعاده الشيء لأصله لحساب شركه الاتصالات في شارع مسجد سيدي بشر بجوار الحي وشارع خليل حماده مع الكورنيش، وأيضا أعمال إعادة الشيء لأصله لحساب شركة الغاز.