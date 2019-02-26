تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعى 0.21% بنهاية التعاملات

تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء وبحسب بورصة نيويورك التجارية تمت تجارة العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أبريل على 2.809 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منخفضا بنسبة 0.21%.



كما تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض 2.796 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. والغاز الطبيعي يجد نقاط الدعم على 2.631 دولار والمقاومة على 2.851 دولار.



وانخفضت عقود مؤشر الدولارالذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.23% للمتاجرة به على 96.045 دولار.



في الوقت نفسه على نايمكس هبط سعر النفط الخام لشهر أبريل بنسبة 0.07% لتتم المتاجرة به على 55.44 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر زيت التدفئة لشهر أبريل بنسبة 0.93% لتتم المتاجرة به على 1.9932 دولار للغالون الواحد.