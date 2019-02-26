الأرصاد: سقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة غدًا

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأربعاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب البلاد نهارًا شديد البرودة ليلًا.



وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري تمتد إلى القاهرة، وذلك مع نشاط الرياح الغربية المثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.