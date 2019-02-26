تراجع مؤشرات الأسهم في بريطانيا 0.48% بختام التعاملات

تراجعت مؤشرات الأسهم في المملكة المتحدة عند نهاية جلسة اليوم وسُجلت خسائر في قطاعات خطوط الإتصالات الثابتة، إتصالات المحمول والتبغ.



عند نهاية التداولات في لندن، Investing.com بريطانيا 100 فقد بنسبة 0.48%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في Investing.com بريطانيا 100 برز سهم Travis Perkins PLC ‎، الذي ارتفعت قيمته 12.52% أو 159.00 نقطة وبلغ سعره 1429.00 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Barclays PLC ‎ واصل ارتفاعه عند 3.57% أو 5.68 نقطة وأغلق عند سعر 164.90، في حين سهم Next PLC‎ زاد 3.46% أو 174.00 نقطة بسعر 5200.00 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Fresnillo PLC ‎ منخفضا عند 8.34% أو 81.40 نقطة وتداول عند مستويات 894.60 عند الاغلاق. سهم Babcock International Group PLC ‎ تراجع بمقدار 4.61% أو 26.60 نقطة عند سعر 550.00، أما سهم International Consolidated Airlines Group S.A. أغلق على هبوط عند 4.34% أو 28.00 نقطة بسعر 617.00.



عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة لندن مع 1119 مقابل 949، في حين 311 بقي دون تغيير.

