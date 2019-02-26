تباينت مؤشرات الأسهم في ألمانيا بختام تداولات الأربعاء

تباينت مؤشرات الأسهم في ألمانيا عند نهاية جلسة اليوم وسُجلت مكاسب في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، المواد الكيماوية والإستهلاك. في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات الغذاء والمشروبات، التكنولوجيا والأدوية والرعاية الطبية، حيث قادت المؤشرات للأسفل.



عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 سجل ارتفاع عند 0.31%، ووصل الى خلال 3 شهور أعلى مستوى قياسي له، بينما مؤشر MDAX تسلق بنحو 0.07% ومؤشر TecDAX التكنولوجي ضعُف بنحو 0.25%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم بي اي اس اف اس اٍي، الذي ارتفعت قيمته 4.28% أو 2.770 نقطة وبلغ سعره 67.560 عند الإغلاق. في المقابل، سهم دويتشه بوست اي جي واصل ارتفاعه عند 1.81% أو 0.480 نقطة وأغلق عند سعر 27.050، في حين سهم Wirecard AG ‎ زاد 1.72% أو 2.000 نقطة بسعر 118.000 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم فريسينيوس ميد اند كجاا اس تي منخفضا عند 2.78% أو 1.960 نقطة وتداول عند مستويات 68.620 عند الاغلاق. سهم Covestro AG تراجع بمقدار 2.50% أو 1.250 نقطة عند سعر 48.720، أما سهم انفينيون تكنولوجيز اي جي أغلق على هبوط عند 1.76% أو 0.355 نقطة بسعر 19.815.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم Fielmann AG، الذي ارتفع بمقدار 2.01% عند سعر 60.950، Deutsche Euroshop AG ‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 1.76% وأغلق عند مستويات 26.560، وكذلك سهم Nemetschek AG ‎ صعد نحو 1.66% وأنهى تداولاته عند سعر 128.700.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Leoni AG ‎، الذي سقط بنسبة 4.13% وأغلق جلسته عند سعر 22.740، سهم Jungheinrich AG ‎، الذي فقد 4.03% عند سعر 26.660 وسهم Prosiebensat 1 Media AG ‎، الذي ضعُف بنسبة 2.82% واختتم عند سعر 15.5000 جلسة اليوم في البورصة.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر TecDAX التكنولوجي قد سجله سهم Xing AG، الذي ارتفع بمقدار 2.94% عند سعر 298.00، Medigene ‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 2.10% وأغلق عند مستويات 9.730، وكذلك سهم Dialog Semiconductor ‎ صعد نحو 1.85% وأنهى تداولاته عند سعر 27.0300.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Aixtron SE NA O.N. ‎، الذي سقط بنسبة 13.49% وأغلق جلسته عند سعر 8.4240، سهم SMA Solar Technology AG، الذي فقد 2.45% عند سعر 22.300 وسهم Isra Vision AG ‎، الذي ضعُف بنسبة 1.98% واختتم عند سعر 32.25 جلسة اليوم في البورصة.



عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة فرانكفورت مع 362 مقابل 345، في حين 73 بقي دون تغيير.