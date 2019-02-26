الخارجية الكويتية: نأمل أن يعني أي مؤتمر قادم لليمن بالتنمية والإعمار

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يكون أي مؤتمر قادم عن اليمن، معني بالتنمية وإعادة إعمار اليمن.

وأكد الجار الله - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للدعم الإنساني لليمن (مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن)، والذي عقد بجنيف - إن الكويت حريصة على دعم اليمن وشعبه ووضع حد لمعاناته، لاسيما وأن الأوضاع المأساوية هناك ليست خافية على أحد، وتناولتها الأمم المتحدة في تقاريرها المختلفة، ما حفز المجتمع الدولي للتبرع لتمويل البرامج الإنسانية هناك.

وأضاف أن الكويت تنظر إلى التنمية وبناء اليمن كمحور أساسي لعمليات المساعدة، وهو ما عملت عليه الكويت قبل النزاع بفترة طويلة جدًا.

وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي على أن بلاده على استعداد للمساهمة في الجهد التنموي في اليمن حال تحقيق إنفراجة والوصول إلى تهدئة ونهاية لهذا الصراع.

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى عقد (مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن)، تحت رعاية كل من سويسرا، والسويد، وحضور الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيرش، لتسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في اليمن؛ حيث أعلنت الكويت التزامها ب250 مليون دولار لتحسين الوضع الإنساني باليمن.