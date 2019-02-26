الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بدعم قطاع التجزئة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم قطاع التجزئة ومع ترقب تطورات البريكست.



وكان قطاع التجزئة أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية حيث صعد بنحو 2% بدعم سهم أوكادو الذي ارتفاع بسبة 12% مع تقرير حول محادثات من قبل "ماركس أند سبنسر" البريطانية مع الشركة لإنشاء خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت.



ويترقب المستثمرون تطورات البريكست في ظل تقارير حول تفكير الحكومة البريطانية في تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر أن يناقش البرلمان البريطاني ويصوت يوم الأربعاء على الخطوات القادمة في عملية البريكست المستعصية، ومن المتوقع أن يضع المشرعون مقترحات أو تعديلات بما في ذلك اقتراح واحد على الأقل يطالب بإجراء استفتاء ثان بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4% إلى 373.6 نقطة، بينما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4% عند 7151.1 نقطة.



فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3% عند 11540.7 نقطة، وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1% مُسجلًا 5238.7 نقطة.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1376 دولار.



