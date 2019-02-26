الباز يعلن تأييده لمقاضاة الإرهابي محمد ناصر دوليًا بتهمة التحريض على قتل الضباط

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تأييده الكامل للقضية الدولية التي حركها رجل الأعمال أشرف السعد، ضد المذيع الإخواني محمد ناصر، والقناة التي يعمل بها "مكملين"، بتهمة التحريض على قتل ضباط الجيش والشرطة المصريين.

ودعا الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أهالي الشهداء، للانضمام لأشرف السعد في هذه القضية لتدعيم موقفه، لافتا إلى أن أشرف السعد قام بترجمة فيديو تحريض محمد ناصر على القتل إلى 3 لغات، وبمعاونة أحد رجال الأعمال المصريين وقاموا بتحريك قضية دولية لمقاضاة هذا المذيع الإرهابي.