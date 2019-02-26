غدا.. محمد سيف المفتي يناقش"ظالمايا" بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، الكاتب العراقي محمد سيف المفتي، حول روايته "ظالمايا" فى حلقة جديدة من برنامج ليالى (ليلة القصة والرواية) غدا الأربعاء، فى تمام السادسة والنصف مساءً، على شاشة النيل الثقافية.



وكتبت صابرين فرعون: "ظالمايا رواية تسلط الضوء على المجتمع الطبقي: ظالمايا العليا وظالمايا السفلى (الرأسمالية، والطبقة الفقيرة الكادحة) تجمع من بين نوعين من الأدب الروائي: الرواية الواقعية التي تعمل على إصلاح المجتمع، والرواية السلوكية التي تسلط الضوء على قيم وأخلاقيات المجتمع، بحكم عمل الكاتب المفتي الذي أتاح له زيارة كثير من الدول العربية والإطلاع على الأبعاد المجتمعية والعادات والقيم جاءت ظالمايا لتمثل مدن مختلفة في الوطن العربي اتضحت تفاصيلها ومعالمها في الرواية كالموصل وغزة وحلب التي انقسمت ما بين قمة الفقر وقمة الغني، التطرف والتشدد، لا حال وسط بين النور والعتمة، ندوبٌ على جسد عروبتنا".



محمد سيف المفتي ولد في العراق نينوى عام 1964 حاصل على بكالوريوس محاصيل حقلية من كلية الزراعة في جامعة الموصل 1987 انتقل إلى النرويج في عام 1997، درس الترجمة في جامعة Blinder في أوسلو في عام 2003 وحصل على الماجستير في الثروة السمكية عام 2006 من جامعة علوم الحياة في النرويج وأكمل دراسة الترجمة في المعهد العالي في أوسلو 2009-2014.



من إصداراته: رواية "الجمال العربية على الثلوج القطبية"، ورواية "ظالمايا".