"فتوى الأزهر" توضح شروط ميراث الأحفاد الذين توفى أبوهم أو أمهم في حياة الجد

قالت لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إن للأحفاد الذين توفى أبوهم أو أمهم في حياة الجد نصيب مثل نصيب الآباء بالوصية الواجبة بشرط، ألا يزيد ذلك النصيب عن الثلث، إذا توافرت فيهم شروط استحقاق الوصية الواجبة، وامتنعت عنهم موانع الإرث.



وأضافت فتوى الأزهر في معرض ردها على سؤال ورد إليها يقول: توفيت جدتي وتركت أبناءً وبناتًا منهم ولد وبنت توفوا قبل وفاة جدتي، فهل لأبناء المتوفين نصيب من هذا المال؟، إن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 قد أوجبت للأحفاد الذين يموت أباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما، كالغرقى والهدمى والحرقى، نصيب أصلهم، على ألا يزيد على الثلث.



وحددت فتوي الأزهر عدة شروط للإرث بالثلث، وهى: أن يكون هذا الفرع غير وارث أن يكون موجودا على قيد الحياة عند موت المورث جده أو جدته مثلا، وأن يكون من أولاد الظهور-أولاد الأبناء الذكور- أو الطبقة الأولى من أولاد البنات، وألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به، وألا يكون للفرع نصيب فى الميراث من التركة التي وجبت فيها الوصية.



وتابعت: ألا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل، فلا حق له بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له.