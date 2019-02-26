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الثقافة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 08:37 م

غدا.. عادل عصمت يناقش "الوصايا" بالنيل الثقافية

غدا.. عادل عصمت يناقش
ايهاب مصطفى
dostor.org/2533192

يستضيف الإعلامي خالد منصور الروائي، والقاص عادل عصمت في مناقشة لروايته "الوصايا"، والتي وصلت للقائمة الطويلة للبوكر في دورتها الحالية، وذلك في حلقة جديدة من برنامج ليالى "ليلة القصة والرواية" غدا، فى تمام السادسة والنصف مساءً على شاشة النيل الثقافية.

وتدور أحداث رواية "الوصايا" فى أجواء الريف المصرى عن تاريخ أسرة تشبه أزمنتها، وعبر وصايا عشر، تبدأ بالخلاص عن طريق تحمل المشقة، ولا تتوقف عند فضيلة التخلي، يسرد سليم، الجد الأكبر للأسرة، حكايته على أسماع حفيده "الساقط" كما يسميه، الحفيد الذي أعوجت حياته واختلت كما أعوج الزمن، الذي شهد صعود دار سليم من رماد الانهيار ثم ازدهارها ثم هدمها وتشتت سكانها في أرجاء العالم الفسيح، لتتلاشى إلى الأبد.

ووصلت الرواية الصادرة عن "الكتب خان" للقائمة القصيرة للبوكر، والرواية نقرأ على غلافها "فى لغته الخاصة به المعتمدة على السرد المكثف وجمل الحوار القصيرة المقتضبة، وعالمه المفضل المنتمى إلى الريف المصرى المحتجز خلف التناول السطحى للكثير من الأعمال الأدبية، يقدم لنا عادل عصمت حكايته الجديدة، عبر وصايا عشر، تبدأ بالخلاص عن طريق تحمل المشقة، ولا تتوقف عند فضيلة التخلى، يسرد الجد سليم حكايته لحفيده "الساقط" كما يسميه، الذى اعوجت حياته واختلّت كما اعوج الزمن، الذى شهد صعود دار سليم من رماد الانهيار ثم ازدهارها ثم هدمها وتشتت سكانها فى أرجاء العالم الفسيح، لتتلاشى إلى الأبد.

يواصل عادل عصمت تأمله في ما يكمن خلف الزمن، ذلك الذي يمكن اعتباره خطًا أساسيًا لكتابته بوجه عام، أطوار البشر وفصولهم الأربعة، إشراقهم وكفاحهم وضعفهم وذبولهم، الأماكن التي نبنيها لتكون ذاكرةً فتنسانا أو ننساها بعد حين، المشاعر التي تولد بداخلنا ثم تحملنا إلى وجهة أخرى غير التي كنا نتجه إليها أو تتبدد وتتركنا في العراء أشخاصًا يرون أنفسهم للمرة الأولى.

عادل عصمت ينتسب إلى جيل التسعينيات فى الكتابة المصرية، وقد تخرج فى كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة عين شمس، ثم حصل على ليسانس الآداب قسم المكتبات جامعة طنطا فى عام 1996.

نشر عصمت أولى رواياته "هاجس موت" فى عام 1995م، ثم أصدر عدد من الإصدارات منها: "الرجل العارى" 1998، "أيام النوافذ الزرقاء" 2009، "حياة مستقرة" 2004، "حكايات يوسف تادرس" 2015 "حالات ريم" 2017، "صوت الغراب" 2017، و"الوصايا".

وحصلت أعماله على عدة جوائز مثل: جائزة الدولة التشجيعية عن رواية "أيام النوافذ الزرقاء" فى عام 2011، وميدالية نجيب محفوظ للآداب المقدمة من الجامعة الأمريكية قسم النشر فى عام 2016 عن "حكايات يوسف تادرس".

غدا.. عادل عصمت يناقش "الوصايا" بالنيل الثقافية
غدا.. عادل عصمت يناقش "الوصايا" بالنيل الثقافية
غدا.. عادل عصمت يناقش "الوصايا" بالنيل الثقافية
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