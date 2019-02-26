الباز يدعو المصريين لمشاهدة فيلم "الساعات الأخيرة" لقناة الجزيرة.. فيديو

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشعب المصري لمشاهدة فيلم "الساعات الأخيرة" لقناة الجزيرة، والذي يرصد لأول مرة اعتراف الإخوان بنزول ملايين المواطنين في 30 يونيو لعزل مرسي.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن خالد القزاز مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي ذكر أن مرسي يوم 3 يوليو طلب من أحد مساعديه أن يؤم الصلاة بدلا منه، وهذا كان بمثابة إعلانه الاستسلام للأمر الواقع، وليس كما زعم الإخوان في الماضي أن مرسي متمسك بالسلطة وأنه لم يفقد الأمل في عودته للحكم مرة أخرى.

ولفت إلى أن عدد من شباب الإخوان دشنوا جبهة جديدة باسم "جبهة مرسي"، وأعلنوا الانشقاق عن الجماعة، واتهموا الجماعة بخيانتهم والكذب عليهم منذ 30 يونيو، لأن قيادات الإخوان دفعوهم للموت بسبب لا شيء.

وأكد أن كلامه لا يعني الاعتراف بهؤلاء الشباب المنشقين، لأن الإخوان تعيش حالة من التوهان والضياع، وشباب الإخوان أكثر عنفا وإرهابا من قياداتهم.