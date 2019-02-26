"الرى": تطهير ترعة الإسماعيلية لتوفير المياه للزراعات

بالصور.. مدير أمن البحيرة يوزع بطاطين وملابس على القرى الأشد فقرا

تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، مركز شرطة إيتاى البارود وقرية جبارس، ووزع عددًا من البطاطين على الأهالى الأشد فقرًا بقرية جبارىس والقرى المجاورة، وذلك تنفيذًا لتوجهات ...