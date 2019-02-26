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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 08:27 م

رئيس وزراء العراق: تسلمنا 250 داعشيًا من سوريا

رئيس وزراء العراق:
أ ش أ
dostor.org/2533188

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم، إن بلاده تسلمت 250 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي المقاتلين بسوريا، مؤكدًا أن العراق لن يستقبل المقاتلين الأجانب الذين رفضت الدول استقبالهم.
وأضاف عبد المهدي في تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية، أن الدواعش الذين تسلمهم العراق سيتم وضعهم في السجون المناسبة لهم، وفقًا لما تراه وزارة الداخلية العراقية، لافتًا إلى أن العوائل التي كانت بصحبة "داعش" سيتم التعامل معهما كل عائلة حسب وضعها إما مجبرة أو مخيرة في وجودها مع التنظيم.
وأكد عبد المهدي، أن العراق لن يستقبل عناصر تنظيم "داعش" الأجانب الذين رفضت الدول استقبالهم.

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