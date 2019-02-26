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الثقافة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:49 م

وزيرة الثقافة تشارك في حفل إعلان الفائزين بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

وزيرة الثقافة تشارك
أ ش أ
dostor.org/2533157

تشارك وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، غدا الأربعاء، في حفل إعلان أسماء الفائزين في الدورة الأولى من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع؛ وذلك تلبيةً لدعوة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بدولة الإمارات.
وقالت عبد الدايم، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن هذه الجائزة، التي تشمل فروع الرواية للشباب والكبار، والقصة القصيرة، والنص المسرحي، وأدب الأطفال، والشعر والدراسات النقدية، تُعَد أحد المسارات الجديدة للإبداع في الوطن العربي وتهدف إلى اكتشاف الطاقات الواعدة في المجالات الأدبية المختلفة وإبرازها، كما تساهم في تطوير وتنمية مهارات الشباب سعيًا لتنمية المشروع الثقافي العربي.
وأكدت عبد الدايم ضرورة تفاعل المبدعين العرب معها لتعزيز التعاون والشراكة الثقافية بين الأشقاء.
وكانت وزير الثقافة قد شهدت الجلسة الصباحية لمنتدى الفجيرة الثقافي بالإمارات في يومه الثاني والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والمصاحب للجائزة حيث تم تناول موضوع دور النتاج الفني والأدبي في الحفاظ على الموروث والتراث.

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