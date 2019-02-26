الاستخبارات العراقية: تفكيك خلية إرهابية في الأنبار

علنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 إرهابيين في محافظة الأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن مفارز الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 بالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 39 وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اختراق وتفكيك نواة لخلية إرهابية مكونة من 3 إرهابيين في منطقة البوعساف بجزيرة الرمادي – الأنبار.

وأضاف البيان أن الإرهابيين كانوا يخططون على جذب عناصر أخرى وتشكيل خلايا إرهابية متعددة تقوم بأعمال إرهابية، لافتا إلى أن الإرهابيين من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.