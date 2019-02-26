بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

محال دمياط تفتح أبوابها بعد غلق 3 أيام متتالية

شهدت محافظة دمياط انفراجة، في المحال التجارية، بعد توقف 3 أيام متتالية، أغلق فيها أصحاب المحال التجارية أبوابها لمدة 3 أيام متتالية، ووضعَا "بانرات" تستغيث من حملات جمع الضرائب التي ترددت أنباء عن ...