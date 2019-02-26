بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز
ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة المحور.
ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة المحور.
استقبل المسؤولون عن مشروع روتارى مصر، اليوم الثلاثاء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بأحد الفنادق الكبرى في أسوان، على النغمات النوبية. ومن المقرر تدشين وزيرة الصحة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ...
شهد نيافة الكاردينال ليوناردو ساندرى عميد مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والسفير برونو موزارو سفير الفاتيكان بمصر، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك ...
وصلت منذ قليل، قوات من إدارة البحث الجنائي مدعومة بعناصر قتالية إلى منطقة المطافي القديمة بالفيوم، وبدأت في تمشيط المقابر بداية من مدخل باب الوداع وصولًا إلى منطقة البارودية، واستعان العقيد مصطفى حسن ...