مستوطن يُخط شعارات على باب الرحمة من الخارج

قام مستوطن، اليوم الثلاثاء، بخط شعارات على باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنًا اقتحم مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الجهة الشرقية، وخط شعارات على السور وهي "باب الرحمة مغلق"، ثم قامت الشرطة باعتقاله واحتجزته في مركز شرطة باب الأسباط.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ رائد دعنا بعد اقتحام منزله في بيت حنينا شمال القدس، علما بأن سلطات الاحتلال سلمته قبل يومين قرارا يقضي بإبعاده عن الأقصى لمدة 6 أشهر.

كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بإبعاد المرابطة هنادي الحلواني عن الأقصى لمدة 6 أشهر.

ووجه نشطاء مقدسيون دعوات لأداء صلاتي المغرب والعشاء في محيط باب الرحمة من الخارج، للتأكيد على إسلامية المكان.

يشار إلى أن المصلين المقدسيين نجحوا يوم الجمعة الماضية في فتح مصلى باب الرحمة الذي أغلقه الاحتلال منذ العام 2003، وأدوا الصلوات فيه.