مباحثات بين جامعتي المنصورة ونواكشوط في موريتانيا

بحث وفد من جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع قيادات من جامعة نواكشوط، تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجامعتين العام الماضي، بحضور المستشار الثقافي المصري لدى موريتانيا الدكتور نشأت ضيف.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة المنصورة الأستاذ الدكتور محمد عطية بيومي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بحث مع عميدة كلية الطب بجامعة نواكشوط الأستاذ الدكتور الدادي ولد البشير، أوجه التعاون المستقبلية والتبادل الطلابي وتدريب أطباء التخصصات الطبية بين الجامعتين، وكذلك بناء المقررات الدراسية وإرسال فرق طبية من المنصورة لإجراء عمليات جراحية دقيقة ومعقدة.

وأشار إلى أنه طرح على الجانب الموريتاني فكرة افتتاح فرع لجامعة المنصورة في نواكشوط، واستعداد المنصورة للتعاون الكامل مع الجامعة الموريتانية في جميع المجالات.

