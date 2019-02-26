حملة شبابية لحماية شواطئ بورسعيد

دشن شباب الجامعات المصرية والمعاهد، والاتحاد العربي للشباب والبيئة العرب، اليوم الثلاثاء، مبادرة حماية الشواطئ ضمن برنامج معسكرات تدريب الشباب الذي تنظمه وزارتي الشباب والرياضة والبيئة.



قال الدكتور ممدوح رشوان رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة - في تصريح اليوم - إن هذه التجربة أطلقتها وزارة البيئة والشباب والرياضة لإعداد الشباب المصري والعربي للمساهمة في حماية الشواطئ في إطار حرصهما لتدريب الشباب بمعسكرات صديقة البيئة والتي تقام بالتزامن مع استعدادات إقامة منتدى الشباب الإفريقي بأسوان.



يذكر أن وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، تدعمان البرامج الشبابية لإعداد جيل قادر على تفعيل دوره في خدمة المجتمع والحفاظ على الموارد الطبيعية حيث قام مجموعة من الخبراء بتدريب الشباب علي المشاركة الفعالة وقاموا بتدريب 100 شاب من المشاركين لإعداد أكثر من مشروع متنوع.



ويستهدف المشروع تعريف الشباب بالتعامل مع شباب القارة الإفريقية المشارك في ملتقى أسوان سعيًا من القائمين علي برنامج معسكرات صديقة البيئة لتقديم قيمة مضافة لمعرفة الشباب المصري تزامنًا مع الفعاليات الشبابية الدولية التي تستضيفها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.