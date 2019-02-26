الفرنسى جايل مونفيس يتأهل لدور الـ 16 ببطولة دبى للتنس

تأهل الفرنسى جايل مونفيس لدور ال16 ببطولة دبى للتنس، عقب فوزه على الكرواتى (3) مارين شيليتش بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و4-6 و6-0.

ويواجه اللاعب الفرنسى نظيره القبرصى ماركوس باجداتيس الذى اقصى اليوم اللاعب المصرى محمد صفوت بمجموعتين مقابل مجموعة 4-6 و6-3 و6-4.

وصعد لنفس الدور التشيكى توماس بيرديتش عقب فوزه على البيلاروسى إيا إيفاشكا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و4-6 و7-6.

وينتظر بيرديتش فى الدور المقبل الفائز من مباراة مواطنه يري فيسيلي والكرواتى بورنا تشوريتش التى ستقام اليوم الثلاثاء.