الاتحاد الأوروبي يوافق على ضمانات النقل البري حال خروج بريطانيا بدون اتفاق

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إجراءات لضمان استمرار الشحن على الطرق وحركة المركبات حال عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي.



وأفاد بيان صادر بالنيابة عن عواصم دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بأن الإجراءات "سوف تمكن متعهدي النقل ومشغلي المركبات والحافلات الذين يملكون رخصا من الممكلة المتحدة من نقل السلع والركاب بين المملكة المتحدة والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" طالما تسمح لندن بالمثل.



وذكر البيان أن الاتفاق- الذي يجب أن يتم تمريره بالبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء- سيتم تطبيقه حتى نهاية العام.



ويعد هذا الاتفاق جزء من عدة خطوات يجري اتخاذها لتقليل أي تعطيل حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ومن بينها اتفاق أبرم مؤخرا للسماح باستمرار الرحلات الجوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.



كما صوت المشرعون الأوروبيون اليوم الثلاثاء لضمان استمرار المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ونظرائهم الأوربيين الذين يعيشون في بريطانيا في التمتع بالمزايا الاجتماعية التي يحصلون عليها حاليا في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل غير منظم.