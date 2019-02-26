القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:30 م

الري: 25 بحيرة لحماية سانت كاترين من السيول

الري: 25 بحيرة لحماية
وائل القمحاوى
dostor.org/2533137

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور جمال قطب مدير معهد الموارد المائية، وذلك لبحث أعمال البحيرات الجبلية لحصاد مياه السيول والأمطار، حيث تم استلام عدد 25 بحيرة بمنطقة سانت كاترين، بجانب متابعة المرور على البحيرات التى تم تجميع المياه بها خلال الفترة الأخيرة.

وافتتحت وزارة الري عددا من المشروعات الخاصة بأعمال الحماية من السيول بمحافظة جنوب سيناء، لحماية المنشآت السياحية والممتلكات العامة والخاصة والطرق، فى سانت كاترين منها بحيرتين بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف م3 وبتكلفة تقدر بنحو 12،3 مليون جنيه.

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