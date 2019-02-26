ماكرون: يجب محاكمة معتقلي داعش بالدول التي يواجهون فيها اتهامات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه يجب محاكمة مقاتلي تنظيم داعش الفرنسيين الذين تم أسرهم في العراق وسوريا في الدول التي يواجهون فيها اتهامات وإن فرنسا ستطلب تحويل عقوبات الإعدام المحتملة إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.



وقال مصدران عسكرين عراقيان لرويترز يوم الأحد، إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت أسرى فرنسيين من تنظيم داعش الأسبوع الماضي.



وعلى الرغم من أن ماكرون لم يعلق على عملية التسليم تلك بالتحديد اليوم الثلاثاء فقد قال إن من حق الفرنسيين المحتجزين في المنطقة الحصول على مساعدة قنصلية.



وقال: "في هذه الحالات، نضمن حماية حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأنه إذا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام يتم تحويلها إلى السجن مدى الحياة.

" ولكن لا توجد خطة للعودة"،في إشارة إلى احتمال عودة الأسرى المحتجزين في العراق أو سوريا إلى فرنسا.