"مدبولي" يلتقي نائب رئيس البرلمان الألماني

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم توماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان الألمانى، والوفد المرافق له، وحضر المقابلة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.



وخلال اللقاء أشاد نائب رئيس البرلمان الألمانى بالتنظيم المصرى المتميز للقمة العربية الأوروبية التى استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرا، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حرصت على المشاركة فى القمة تقديرا للتعاون المتنامي بين ألمانيا والدول العربية، وفى مقدمتها مصر.



وأضاف أوبرمان أن العلاقات المصرية الألمانية فى أفضل حالاتها، لا سيما فى ظل زيادة مجالات التعاون بين البلدين سواء على صعيد الاستثمارات الألمانية فى مصر، والمشروعات التى تنفذها شركات ألمانية أبرزها سيمنز، أو على صعيد حجم التجارة بين البلدين، بالإضافة الى ارتفاع أعداد السياح الألمان فى مصر، حيث أصبحت السياحة الألمانية الوافدة تحتل صدارة السياحة فى مصر.



من جانبه، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على حرص المستشارة ميركل على المشاركة فى القمة العربية الأوروبية، مؤكدا على التقدير الكبير لدى الشعب المصرى لحجم التعاون القائم مع ألمانيا، والذى يأتي انعكاسا للعلاقات المتميزة التى تربط القيادتين السياسيتين فى مصر وألمانيا.



وأكد مدبولي أن هناك مجالات جديدة واعدة يمكن تدشين تعاون بشأنها، وذلك من أجل البناء على نتائج اللقاءات المهمة التى عقدها الرئيس السيسى مع الشركات الألمانية على هامش مشاركته فى اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن.



واختتم نائب رئيس البرلمان الألمانى حديثه بالإشارة الى تعديلات قانون الهجرة الألمانى والذى يستهدف تعويض النقص المتوقع فى عدد العمالة الألمانية خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أن الشباب المصرى المؤهل يمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذا القانون، عن طريق الحصول على فرص عمل فى ألمانيا، ثم نقل خبراتهم إلى مصر، وهو ما سيعود بالنفع على كلا البلدين.