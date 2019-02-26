محافظ كفر الشيخ يبحث إنشاء 72 مدرسة جديدة على مستوى المحافظة

بحث محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم، مع المهندس وفائي الشناوى مدير إدارة تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة للأبنية التعليمية، إنشاء ٧٢ مدرسة جديدة تتضمن 33 مدرسة كأولوية أولى، وطرح ٢١ مدرسة، مؤكدا أنه جار عملية البت الفني لهذه الأعمال.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم - أنه سيتم خلال أيام تجهيز ٣٦ مدرسة الطرح في المرحلة الثانية فور توفر الاعتمادات المالية من هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى ٣ مدارس يابانية سوف يتم طرحها، فضلا عن المدرسة اليابانية التي يتم إنشاؤها في قرية إبشان بمركز بيلا.



وأضاف المحافظ أن هناك اهتماما بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء، متابعا: "نعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واع يستطيع النهوض بمستقبل الوطن".



وقدم المحافظ الشكر للواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعاملين بالهيئة على جهودهم المتميزة في تنمية قطاع التعليم وإنشاء المدارس الجديدة.