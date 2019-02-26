وزير الري يستعرض تطبيق مشروع الكارت الذكي للفلاح

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الوارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس طارق السيد رئيس هيئة المساحة، وذلك لمتابعة بعض النقاط المتعلقة بتطبيق مشروع الكارت الذكي للفلاح.



ناقش الاجتماع بحضور الدكتور علاء صالح رئيس الإدارة المركزية للسجل العيني، بعض النقاط للبدء بمشروع كارت الفلاح والذى تسعى الهيئة للبدء به فى الفترة القادمة، وذلك تيسيرا على المزارعين، حيث يستهدف الكارت صرف الأسمدة وكافة مدخلات الإنتاج طبقا للمساحات المنزرعة فعليا.

