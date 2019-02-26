تأبين الشاعر محجوب موسى بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية.. 4 مارس

يقيم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية، أمسية تأبين أمسية تأبين الشاعر الكبير محجوب موسى بعنوان "ضد الغياب.. لحظات فى حضرة المعلم محجوب موسى"، يتحدث فى اللقاء الشعراء عبد المنعم سالم، الدكتور فوزى خضر، عبد المنعم كامل، محمد طعيمة، ونخبة من شعراء وأدباء الإسكندرية، ومن تقديم الشاعر طاهر سعيد وبدوى عبد الدايم، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 4 مارس المقبل.



محجوب موسى، عضو في اتحاد الكتاب المصري، والهيئة السكندرية للفنون والآداب، ورابطة الأدب الإسلامي العالمية، يكتب الشعر بأنواعه: العمودي والحديث والأغاني وشعر العامية والزجل، كما يكتب المقالات النقدية والدراسات الأدبية في الكثير من الصحف والمجلات المصرية والعربية.



ومن أبرز دواوينه الشعرية: بساطة 1957، بسمة الخريف 1958، أغني للناس 1964، العذاب الجميل 1987، أحجيّة بسيطة 1987، أحرف دامعة 1996، ومضات شعرية 1998، إلى جانب مجموعة أناشيد إسلامية بعنوان: إسلامنا لا يهون 1984 وديوانان بالعـامية هـما: ثنـائيات محـجوبية 1989 ـ قـول ياحـجر 1990، ومسرحية شعرية بعنوان: ابن جحا تلميذًا 1988، أما مؤلفاته " دليلك إلى علم العروض".



وحصل على العديد من شهادات التقدير والجوائز منها جائزة الشعر الأولى من المجلس الأعلى للثقافة 1963، ومن مديرية الثقافة 1968، وثالثة عام 1975.

