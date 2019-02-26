"إبداع الإسكندرية" يناقش "السموم والترياق".. الخميس

أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، إقامة صالون الثقافة العلمية بعنوان "السموم والترياق" عن علم السموم، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بقاعة توفيق الحكيم.

ويستضيف الصالون الدكتورة مها غانم أستاذ ورئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ويدير الصالون محمد رفيق خليل.

يذكر أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشئت في مصر، وأول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية، وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ويعد المركز ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية.

ويقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز، وحرصا على النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم المركز من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة على دراسة متيقنة.