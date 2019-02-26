جامعة الإسكندرية تفوز بالبطولة العربية لسلاح سيف المبارزة

فازت اللاعبة سلوى جابر من جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في فردي (سيدات) بطولة الجامعات العربية في سلاح سيف المبارزة، كما فازت اللاعبة سارة تامر التوني من جامعة الإسكندرية أيضا بالمركز الثاني، وفازت اللاعبة شيروت جابر، واللاعبة أمى يسن بالمركز الثالث.

كما فاز اللاعب أحمد السكري من الأكاديمية البحرية بالمركز الأول، واللاعب مهاب موافي من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية بالمركز الثاني، وفاز اللاعب فيصل عابد من السعودية واللاعب وجدي كمال من تونس بالمركز الثالث فردي (رجال).

وفيما يخص الفرق الجماعية فاز اتحاد الجامعات العربية (مصر وتونس والأردن) بالمركز الأول، وجامعة حلوان بالمركز الثاني، وجامعة ديالي بالعراق، وجامعة الإسكندرية بالمركز الثالث في الفرق (رجال)، بينما فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول وجامعة حلوان بالمركز الثاني وجامعة بني سويف واتحاد الجامعات العربية بالمركز الثالث فرق (سيدات).

كان رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن قد شهد حفل ختام البطولة، والمقامة في رحاب جامعة بني سويف في الفترة ما بين 24 و26 فبراير الجاري، بمشاركة 150 لاعبا من 30 جامعة من ثماني دول عربية.

وأشادت الوفود المشاركة بالمستوى المتقدم لجامعة بني سويف في التنظيم مقدمين الشكر لكل من شارك في إنجاح البطولة والقائمين على التنظيم، متمنين مزيدا من الازدهار للجامعة في الفترة المقبلة، معربين عن سعادتهم البالغة بمجيئهم إلى أرض مصر الطيبة ومشاركتهم في البطولة.

يذكر أن حفل الختام تتضمن فقرة غناء جماعي لمنتخب كورال الجامعة، وعرض فيلم تسجيلي عن الاستعداد للبطولة، وتبادل الدروع، وتكريم الفائزين.