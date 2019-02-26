القبض على داعشي متهم بخطف السفير الأردني في ليبيا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة مصراتة الليبية، اليوم الثلاثاء، أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى، والمطلوب في عدة قضايا أبرزها اختطاف السفير الأردني والمشاركة في اغتيالات.



ونقلت بوابة الوسط الليبية عن مصدر أمني قوله، إن الإرهابى الذي يدعى أيمن أبوعامود البرغثي تم القبض عليه بمدينة مصراتة بعد ورود معلومات عنه، وهو مطلوب للنائب العام في عدة قضايا منها صنع عبوات وأحزمة ناسفة وقيامه بعدة اغتيالات والمشاركة فيها.



وكانت الأجهزة الأمنية في مصراتة ألقت القبض قبل نحو 3 أسابيع، على "كامل عزوز"، وهو أحد أبرز القيادات الإرهابية والقادة المحرضين على الإرهاب والداعمين للجماعات الإرهابية في ليبيا.