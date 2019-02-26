حملة بخاري تعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في نيجيريا

أعلنت حملة الرئيس النيجيري المنتهية ولايته محمد بخاري، فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن الحملة أنها تعد في الوقت الراهن للاحتفالات بعد فوز مرشحها.

ولضمان الفوز، يجب أن يتمكن أحد المتنافسين من الحصول على أغلبية إجمالي الأصوات بالإضافة إلى 25 بالمئة على الأقل من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية وإلا يتم إجراء انتخابات إعادة.

يشار إلى أن أكثر من 70 مرشحًا يتنافسون في الانتخابات التي أجريت السبت الماضي وأبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري والمعارض عتيق أبو بكر.