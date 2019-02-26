سوريا: مجموعات إرهابية تعتدي بالقذائف على الصفصافية بريف حماة

جددت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد، واعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة الصفصافية بريف حماة الشمالي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة نحو 35 كم شمال غرب حماة استهدفت صباح اليوم الثلاثاء بعدد من القذائف الصاروخية منازل الأهالي في بلدة الصفصافية بريف محردة الغربي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاعتداءات تسببت بأضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين.

يذكر أن مواطن سوري استشهد أمس وأصيب 7 آخرون بجروح جراء خرق المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائها بالقذائف على مدن (السقيلبية وسلحب ومحردة) بريف حماة الشمالي الغربي.