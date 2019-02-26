النائب العام السوداني يصدر قرارا بتأسيس نيابات طوارئ بالولايات

أصدر النائب العام السوداني مولانا عمر أحمد محمد، وفقا لسلطاته، قرارا يقضى بتأسيس نيابات طوارئ بكافة ولايات السودان بما فيها الخرطوم.

جاء لك في قرار أصدره مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر مؤخرا (5) أوامر طوارئ فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ، وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة.

وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ.