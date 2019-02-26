أرباح إيديتا ترتفع 43% نهاية 2018 بحصيلة 304 ملايين جنيه

ارتفعت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن العام المنتهي 31 ديسمبر 2018، بنسبة 43.3% على أساس سنوي لتصل 303.7 مليون جنيه.



وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات الإجمالية عن العام 2018، ارتفعت أيضا بنسبة 24.1% على أساس سنوي، لتصل 3.8 مليار جنيه.



وقال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إن نتائج العام الماضي تعكس استراتيجية إيديتا في توظيف الطلب المتزايد من خلال تقديم تشكيلة من المنتجات المتنوعة.



وأضاف برزي، أن مردود استراتيجية الشركة انعكس في نمو حجم المبيعات ليقارب معدلاته السابقة قبل التعويم في نوفمبر 2016.



ولفت رئيس إيديتا، إلى ارتفاع مبيعات التصدير خلال 2018 بنسبة 33% لتصل 315 مليون جنيه، فيما تتطلع الشركة لدخول أسواق جديدة خلال العام الجاري لزيادة صادراتها.