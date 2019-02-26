القاهرة : الثلاثاء 26 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
سياسي
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:09 م

رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور محافظة الدقهلية

رئيسة المجلس القومي
محمد الشريف
dostor.org/2533045

زارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، محافظة الدقهلية حيث كان فى استقبالها الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس والمحافظة بعنوان "الدقهلية صديقة لذوى الإعاقة"، وذلك بحضور النائبة الدكتورة هبة هجرس والدكتورة سهام جبريل، ودينا حسين عضوات المجلس وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بوجودها فى محافظة الدقهلية، تحت قيادة الزميل العزيز الدكتور كمال شاروبيم، والذى أسهم فى فترة من الفترات كعضو فى المجلس القومى للمرأة فى مجالات التنمية ودعمه الكبير للجنة المرأة ذات اﻹعاقة لتوقيع برتوكول اﻹتاحة وكون محافظة الدقهلية صديقة لذوى اﻹعاقة، وتحدثت الدكتورة مايا عن طرح فكرة عقد لقاء مع وزيرة الثقافة والدكتور كمال شاروبيم بهدف تطوير قرية طماي الزهايرة قرية السيدة أم كلثوم لتكون منارة ثقافية، وأيضا تحدثت عن الاحتفال خلال شهر مارس بأعياد المرأة المصرية ومرور مائة عام على سقوط أول شهيدة مصرية (1919 - 2019).

وأشارت إلى احتفالية المرأة المصرية، ستكون فى جميع فروع المجلس القومي للمرأة فى جميع المحافظات من خلال 16 يوما أنشطة وتوعية وتقديم خدمات على اﻷرض، مؤكدا أن المرأة فى مصر تعيش عصرها الذهبى تحت قيادة سياسية داعمة لملف المرأة وحقوقها.

كما أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إيمانه الشديد بدور المرأة المصرية فى تنمية القرية والمدينة والدفاع عن اﻷمن القومى وحماية اﻷسرة المصرية، كما أعرب عن إيمانه الشديد بملف ذوى اﻹعاقة فى أن يعيشوا حياة كريمة متساوية وأهمها الحصول على اﻹتاحة للحصول على خدماتهم بسهولة ويسر فى جميع اﻷماكن العامة والمصالح الحكومية، كما أشار الى تطوير ميدان المحطة ليشمل وسائل الإتاحة وأشار إلى أنه فور علمه بمبادرة المجلس من خلال النائبة الدكتورة هبة هجرس أصدر كتاب دورى بضرورة توفير اﻹتاحة فى المبانى الجديدة وأيضا فى الاحلال والتجديد، كما قدم التهنئة للمجلس القومى باحتفال المرأة المصرية ودور المرأة العظيم فى رفعة شأن الوطن.

أعربت النائبة الدكتورة هبه هجرس، عن سعادتها بتواجدها فى محافظة الدقهلية، وبدعم الدكتورة مايا مرسي، وموافقتها على المبادرة على وجه السرعة، كما أشارت الى سرعة استجابة السيد المحافظ للمبادرة كما أعربت عن سعادتها بتواجدها بصحبة زميلاتها فى البرلمان النائبة جواهر سعد، والنائبة أماني عزيز والنائبة آمال طرابية، وأشارت إلى أن فكرة المبادرة بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عام 2018 عام ذوى اﻹعاقة وتعتمد المبادرة على اﻹتاحة كحجر أساس يساعد ذوى الإعاقة للتحرك بسهولة ويسر خاصة النساء اللاتى تقمن برعاية أولادهن وأسرتهن، وأن يتمتع ذوي الإعاقة بالحق فى اﻹتاحة.

رحبت الدكتورة فرحة الشناوي، بفكرة الدكتورة مايا بالتعاون مع السيد المحافظ بتطوير قرية "طماى الزهايرة" قرية السيدة أم كلثوم منارة للثقافة؛ لما تحمله من دلالات وإشارات إلى أن سبل تنمية المرأة الدقهلاوية مستمرة وستصل كل رسائل المجلس القومي للمرأة إلى أصغر قرية فى المحافظة، والتى بدورها سوف تنعكس على اﻷسرة المصرية.

هذا وشملت الزيارة تفقد بعض اﻷماكن التى يتوفر فيها سبل اﻹتاحة مثل مكتبة مصر وحى شرق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ أقل من شهر

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 3 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 4 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ 5 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 5 شهر

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

الآن

"حماس": نقدر أمن مصر.. ونسعى لعلاقة دائمة ومطمئنة مع القاهرة

"الأعلى للإعلام" يفتح تحقيقًا فى مخالفات البرامج الرياضية

الأموال العامة تضبط أكبر واقعة فساد وظيفي بمحليات الإسماعيلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة مستمرة فى تجفيف منابع الإرهاب

ads
الأكثر قراءة

"الفياجرا" تقتل سيدة بأسيوط أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

الأموال العامة تضبط أكبر واقعة فساد وظيفي بمحليات الإسماعيلية

وزير الشباب والرياضة بعد تأجيل الكأس: لن نقبل بحدوث فتنة بين الجماهير

الأهلى عقب تأجيل مباراة بيراميدز: نبحث عن حقوق النادى

ألبومات الصور

وفد من الفاتيكان يشهد حفل تبريك حجر الأساس لكنيسة مدينة ناصر الجديدة بأسيوط

محال دمياط تفتح أبوابها بعد غلق 3 أيام متتالية

رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ تتابع أعمال النظافة (صور)

السيطرة على حريق بأشجار مجاورة لمجلس مدينة بلطيم بكفرالشيخ

رياضة

جوارديولا: فيرناندينيو ولابورت يغيبان عن مانشستر سيتي 5 مباريات للإصابة

محمد صفوت يودع منافسات بطولة دبي للتنس من دور الـ32

نقيب رياضيي الإسكندرية: البطولة الدولية للتايكوندو إعداد جيد للأولمبياد

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

"الفياجرا" تقتل سيدة بأسيوط أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

الأموال العامة تضبط أكبر واقعة فساد وظيفي بمحليات الإسماعيلية

وزير الشباب والرياضة بعد تأجيل الكأس: لن نقبل بحدوث فتنة بين الجماهير

الأهلى عقب تأجيل مباراة بيراميدز: نبحث عن حقوق النادى

ads
كشكول

وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض تحدي القراءة العربي

4 محاضرات وورشتان بملتقى "Explore-Apply"بجامعة المنيا

"تزينو بالأخلاق" شعار مهرجان الأسر الطلابية بآداب حلوان

البحث العلمي تعقد ندوة عن سوء التغذية في مصر وأثارها

جامعة بدر تنظم رحلة سياحية للرئيس الشرفي لجمعية KEDA‏

الأمصار

روحاني يرفض استقالة وزير الخارجية الإيراني

زعيم كوريا الشمالية يوقف القطار ليشعل سيجارة

دونالد ترامب يصل فيتنام تمهيدا للقاء الزعيم الكوري الشمالي

بعد شهرين من الحجب..السلطات السودانية تفك الحظر عن وسائل التواصل

قبل لقاء ترامب.. تفاصيل مرعبة حول طرق إعدام زعيم كوريا الشمالية لمعارضيه

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

اكتشاف نوع جديد من زهرة الكاميليا الصفراء النادرة غرب الصين

اكتشاف سفن برونزية تعود إلى 1600 عام قبل الميلاد وسط الصين

أم لثلاثة أطفال تنفق مبالغ مالية طائلة لتشبه ميجان ماركل

الصحة

"الغذاء العالمي": نجاح فريق التقييم في الوصول لمطاحن البحر الأحمر باليمن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎