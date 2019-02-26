رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور محافظة الدقهلية

زارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، محافظة الدقهلية حيث كان فى استقبالها الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس والمحافظة بعنوان "الدقهلية صديقة لذوى الإعاقة"، وذلك بحضور النائبة الدكتورة هبة هجرس والدكتورة سهام جبريل، ودينا حسين عضوات المجلس وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بوجودها فى محافظة الدقهلية، تحت قيادة الزميل العزيز الدكتور كمال شاروبيم، والذى أسهم فى فترة من الفترات كعضو فى المجلس القومى للمرأة فى مجالات التنمية ودعمه الكبير للجنة المرأة ذات اﻹعاقة لتوقيع برتوكول اﻹتاحة وكون محافظة الدقهلية صديقة لذوى اﻹعاقة، وتحدثت الدكتورة مايا عن طرح فكرة عقد لقاء مع وزيرة الثقافة والدكتور كمال شاروبيم بهدف تطوير قرية طماي الزهايرة قرية السيدة أم كلثوم لتكون منارة ثقافية، وأيضا تحدثت عن الاحتفال خلال شهر مارس بأعياد المرأة المصرية ومرور مائة عام على سقوط أول شهيدة مصرية (1919 - 2019).



وأشارت إلى احتفالية المرأة المصرية، ستكون فى جميع فروع المجلس القومي للمرأة فى جميع المحافظات من خلال 16 يوما أنشطة وتوعية وتقديم خدمات على اﻷرض، مؤكدا أن المرأة فى مصر تعيش عصرها الذهبى تحت قيادة سياسية داعمة لملف المرأة وحقوقها.



كما أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إيمانه الشديد بدور المرأة المصرية فى تنمية القرية والمدينة والدفاع عن اﻷمن القومى وحماية اﻷسرة المصرية، كما أعرب عن إيمانه الشديد بملف ذوى اﻹعاقة فى أن يعيشوا حياة كريمة متساوية وأهمها الحصول على اﻹتاحة للحصول على خدماتهم بسهولة ويسر فى جميع اﻷماكن العامة والمصالح الحكومية، كما أشار الى تطوير ميدان المحطة ليشمل وسائل الإتاحة وأشار إلى أنه فور علمه بمبادرة المجلس من خلال النائبة الدكتورة هبة هجرس أصدر كتاب دورى بضرورة توفير اﻹتاحة فى المبانى الجديدة وأيضا فى الاحلال والتجديد، كما قدم التهنئة للمجلس القومى باحتفال المرأة المصرية ودور المرأة العظيم فى رفعة شأن الوطن.



أعربت النائبة الدكتورة هبه هجرس، عن سعادتها بتواجدها فى محافظة الدقهلية، وبدعم الدكتورة مايا مرسي، وموافقتها على المبادرة على وجه السرعة، كما أشارت الى سرعة استجابة السيد المحافظ للمبادرة كما أعربت عن سعادتها بتواجدها بصحبة زميلاتها فى البرلمان النائبة جواهر سعد، والنائبة أماني عزيز والنائبة آمال طرابية، وأشارت إلى أن فكرة المبادرة بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عام 2018 عام ذوى اﻹعاقة وتعتمد المبادرة على اﻹتاحة كحجر أساس يساعد ذوى الإعاقة للتحرك بسهولة ويسر خاصة النساء اللاتى تقمن برعاية أولادهن وأسرتهن، وأن يتمتع ذوي الإعاقة بالحق فى اﻹتاحة.



رحبت الدكتورة فرحة الشناوي، بفكرة الدكتورة مايا بالتعاون مع السيد المحافظ بتطوير قرية "طماى الزهايرة" قرية السيدة أم كلثوم منارة للثقافة؛ لما تحمله من دلالات وإشارات إلى أن سبل تنمية المرأة الدقهلاوية مستمرة وستصل كل رسائل المجلس القومي للمرأة إلى أصغر قرية فى المحافظة، والتى بدورها سوف تنعكس على اﻷسرة المصرية.



هذا وشملت الزيارة تفقد بعض اﻷماكن التى يتوفر فيها سبل اﻹتاحة مثل مكتبة مصر وحى شرق.