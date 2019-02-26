رئيس مركز طوخ: لجنة موسعة تتسلم شحنة أسماك تبقى يومان على انتهاء صلاحيتها

قال محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ، إنه تم تشكيل لجنة موسعة من الطب البيطري والإدارة الصحية ومفتش الأغذية لتسليم شحنة سمك صيني تزن نحو 60 طنا داخل إحدى الثلاجات بالمدينة طوخ، والتأكد من عدم تداول الشحنة بالأسواق حفاظا على صحة المواطنين.



وأكد "خيري"، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح بتداول هذه الشحنة حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه فور ورود معلومات بإغراق الأسواق بكمية كبيرة من الأسماك المستوردة تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة التموينية والصحية والبيطرية وضبطها.



وأوضح أن مباحث التموين بالقليوبية تحفظت على شحنة سمك صيني تزن نحو 60 طنا داخل إحدى الثلاجات بمدينة طوخ، تبين أن مدة صلاحيتها لم يتبق منها سوى يومان، وأن النيابة العامة قررت الإفراج عن الشحنة، وحاول صاحبها توزيعها على عدد من المحافظات فشكل محافظ القليوبية لجنة لمتابعتها والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.