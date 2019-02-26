6 مارس.. وزارة الثقافة تنظم معرض "فلسطين في الذاكرة"

تنظم وزارة الثقافة معرض ومنتدى بعنوان "فلسطين في الذاكرة" يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، بالتنسيق مع لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية بقصر الأمير طاز بحي الخليفة بالقاهرة.



وتتحدث في المنتدى الدكتورة دليلة الكرداني، مقرر لجنة العمارة بالأعلى للثقافة، والكاتبة الفلسطينية الدكتورة فيحاء عبد الهادي حول "الذاكرة الشفهية والرواية الفلسطينية"، والدكتورة عالية سامح عكاشة حول "محو ذاكرة المعمار"، والمهندس حمدي سطوحي حول "استحضار ذاكرة المعمار (التراث المعماري والآثار)"، كما تتضمن الأمسية فيلما وثائقيا قصيرا، عن روايات وشهادات شفوية للمهجرين الفلسطينيين.



ويتخلل المنتدى كورال عباد الشمس، كورال اتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة، كما يتضمن افتتاح معرض بعنوان: "قول يا طير"، ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام، يتضمن تفاصيل تجربة التهجير مستهدفة الشباب الذين لم يعايشوا هذه الفترة أو يعرفوها حتى تبقى حية في الذاكرة، وذلك عبر استخدام وسائط فنية متعددة بعرض المواد المرئية والمسموعة والقطع التراثية التي جمعت من فلسطينيات مهجّرات.



كما تشمل الفعاليات توقيع كتابي "ذاكرة حية" و"مرآة الذاكرة"، من إصدارات مؤسسة الرواة للدراسات والأبحاث ويضمان شهادات شفوية وصورًا للمهجرين الفلسطينيين ومقتنياتهم، وسردا لقصص المهـجرين وحياتهم قبل النكبة وأثنائها وبعدها.