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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:07 م

غدا.. بدء أعمال الامتحان الإلكتروني التجريبي بجامعة بني سويف

غدا.. بدء أعمال الامتحان
أ ش أ
dostor.org/2533039

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن أعمال الامتحان الإلكتروني التجريبي بكلية الطب البشري ستبدأ غدا الأربعاء.
وأعرب رئيس الجامعة - خلال تفقده اليوم لقاعة امتحانات التعليم الإلكتروني ومتابعة تدريب الطلاب على كيفية أداء الامتحان واستخدام البريد الإلكتروني الرسمي لكل طالب - عن تطلعه لنجاح تجربة الامتحانات الإلكترونية لكلية الطب، وذلك في ضوء تطبيق نظام الخمس سنوات للطلاب الجدد، مشيرا إلى أن التجربة هذا العام ستتم على مرحلة البكالوريوس، وتعمم على الطلاب الجدد اعتبارا من العام القادم، يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم وإطلاق عام التعليم على العام الحالي.
وأكد أن الجامعة حملت على عاتقها ملف تطوير التعليم، وكانت البداية بكليات القطاع الطبي وعلى رأسها كلية الطب البشري وجاري العمل على تعميم التجربة لسائر كليات الجامعة.
وأضاف رئيس الجامعة أن الخمسة طلاب الأوائل على مستوى الجمهورية سيُكرَمون من المجلس الأعلى للجامعات، وسيمنحوا رحلات ترفيهية في الداخل والخارج، كما تقوم الجامعة بتكريم العشر الأوائل في هذا النظام الجديد، مشددا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتجريب كافة وسائل التعليم الحديثة قبل بدء الاختبار.

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