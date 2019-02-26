أحمد خالد أمين يستأنف تصوير"طلقة حظ" أول مارس

يعود المخرج أحمد خالد أمين إلى بلاتوه تصوير مسلسل " طلقة حظ" أول مارس المقبل، وذلك بعد توقف التصوير بسب وفاة والدة الفنان مصطفي خاطر.

وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي حول شاب متزوج تحدث بينه وبين زوجته العديد من المواقف، كما يدخل في أزمة كبيرة بسبب طلاق شقيقته وصراعه مع زوجها لإعادة حقها.

المسلسل من بطولة مصطفى خاطر، وآيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، حسنى شتا، تأليف إيهاب بلبل.