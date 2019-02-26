غدا.. الأعلى للثقافة يناقش العلاج المعرفي السلوكي في الحياة اليومية

تعقد لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة، غدا الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان "العلاج المعرفي السلوكي في الحياة اليومية"، بقاعة المؤتمرات بالمجلس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

يدير الندوة: الدكتور شاكرعبد الحميد رئيس اللجنة،ويتحدث فيها الدكتور إيهاب الخراط استشاري الطب النفسي مدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز،الدكتورة زيزي إبراهيم مدرس علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب جامعة الفيوم، بحضور لفيف من الشخصيات العامة وخبراء علم النفس والمثقفين والإعلاميين.

يتناول المتحدثون قضايا العلاج المعرفي السلوكي، وعلاقته بالحس العام، وكيفية استخدام العلاج المعرفي السلوكي في حياتنا اليومية، وأخطاء التفكير الشائعة وكيفية تغيرها، والمواجدة واستخدامها، (وهى تعنى مدى دقة شخص ما في استنتاج أفكار شخص آخر).

يذكر ان هذه الندوة تأتي ضمن اهتمامات وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها بالقضايا العامة والحيوية التي تهم المجتمع ومناقشاتها بالاستعانة بالعلماء والخبراء المتخصصين من أجل التوصل إلى أفضل السبل لمعالجة هذه القضايا على أسس علمية وموضوعية.