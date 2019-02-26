النمسا تضبط عصابة دولية لغسيل الأموال والجريمة الإلكترونية

ألقت قوات الأمن النمساوية اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بالانتماء إلى عصابة دولية تورطت في عمليات الاحتيال المادي والنصب على شبكة الإنترنت، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن في بلغاريا وألمانيا والتشيك.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الثلاثاء أن القبض على هذه العناصر يعد صفعة هائلة ضد الجريمة الإلكترونية المنظمة وأنشطة غسل الأموال في العالم.

كما أشار البيان إلى أن هذه العملية الأمنية تمت بنجاح بفضل تعاون خبراء من مكتب التحقيقات المالية في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي بالاشتراك مع مكتب الدولة للتحقيق الجنائي في ولاية النمسا السفلى.

وقال البيان إن هذه العملية هي ضربة كبيرة للجريمة الإلكترونية، وتم الوصول للجناة بفضل التبادل الدولي للمعلومات الأمنية، كما نوه إلى أن المعلومات المبدئية كشفت عن تجنيد المتهمين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.