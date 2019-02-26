أوبرا الإسكندرية تقدم حفلًا غنائيًا.. السبت

يقدم أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف مديره الفني الدكتورة نيفين المحمودي، السبت، حفلًا فنيًا بعنوان (أعظم المؤلفات العالمية) على مسرح سيد درويش، بمصاحبة نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر المسرحيات والأعمال الغنائية العالمية منها (طريقي، أشعر أنني جميلة، كان من الممكن أن أرقص طوال الليل، اللحن، مسرف كبير، غرباء في الليل، أحضره للمنزل، آه يا شمسي، الحلم المستحيل)، إلى جانب مؤلفة للأرجنتيني استور بياتسولا بعنوان (ليبراتانجو).



يشار إلى أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس عام 2004، قدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك في مهرجانات محلية ودولية متخصصة ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية الخاصة بالوتريات، أما فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا في 1964 وقدمت العديد من العروض المتميزة وتوالت نجاحاتها، ويضم ريبرتوارها 32 رواية من روائع المؤلفات العالمية.