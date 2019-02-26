واشنطن تنسحب من سوريا وتنقل أسلحتها على متن 200 شاحنة

دخلت نحو 200 شاحنة مطار كوباني في سوريا، اليوم الثلاثاء، لنقل دفعة جديدة من الأسلحة الأمريكية إلى خارج الأراضي السورية، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بخروج القوات الأمريكية من سوريا.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، دخول الشاحنات إلى مطار كوباني في منطقة شرق الفرات في القطاع الشمالي من ريف حلب الشمالي الشرقي.



وأكد البيان أنه بالتزامن مع إدخال الشاحنات لدفعة جديدة من المعدات اللوجستية والمواد والأسلحة والذخيرة لمطار كوباني الذي يسيطر عليه الأكراد، بدأت عملية تحمل معدات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي لنقلها إلى خارج الأراضي السورية.



وستنقل الشاحنات معدات من عملية الإنسحاب الأمريكي التي أعلن عنها ترامب في ديسمبر من 2018.