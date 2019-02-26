مدير استاد الإسكندرية: جاهزون لـ«كان» و«الرتوش الأخيرة» خلال أسابيع قليلة

أكد الدكتور شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، جاهزية الاستاد لاستضافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أن «الرتوش الأخيرة» لاستقبال المباريات سيتم الانتهاء منها خلال أسابيع. وكشف «سعد» فى حواره مع «الدستور» عن الانتهاء من مرحلتى تطوير بالاستاد، على أن يتم تنفيذ مرحلة تطوير ثالثة خلال الفترة المقبلة.



■ بداية.. ما آخر استعداداتكم لاستقبال مباريات الأمم الإفريقية ٢٠١٩؟

- الاستاد جاهز تمامًا لاستضافة إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، وذلك من حيث البنية الأساسية، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام، والمدرجات بما فيها المقصورة، بجانب المراكز الصحفية والإعلامية المكيفة والمزودة بخدمة «Wi-Fi»، وسننتهى خلال أسابيع من إجراء الصيانات الدورية لمرافق الاستاد، ووضع الرتوش الأخيرة على تجهيزاته كافة، وذلك بعد اعتماد كل الاشتراطات الأمنية المطلوبة، وأنا سعيد بالثقة فينا واختيارنا لاستضافة مباريات البطولة، فى ظل عراقة استاد الإسكندرية، الذى شهد استضافة دورتى ١٩٨٦ و٢٠٠٦.

■ ما المراحل التى مرت بها عملية تطوير الاستاد؟

- استاد الإسكندرية هو أول استاد فى مصر وإفريقيا، إذ أنشئ عام ١٩٢٩، وتكلف حوالى ١٣٤ ألف جنيه، وتم تطويره فى ١٩٥٠ بإنشاء الصالة المغطاة الكبرى وحمام السباحة بتكلفة ٢٥٠ ألف جنيه، وهو ما يمكن أن نطلق عليه «المرحلة الأولى من التطوير».

وبدأنا المرحلة الثانية فى ٢٠١٥ حتى يوليو ٢٠١٧، والتى أعقبها افتتاح البطولة العربية وإقامة النهائى الخاص بها على الاستاد، وتضمنت هذه المرحلة تغيير الممشى الرياضى «التراك»، والمسطح الأخضر، وتطوير المقصورة الرئيسية، وكبائن المعلقين، وقاعة المؤتمرات، وإنشاء قاعات «VIP» لكبار الزوار فى المناسبات الدولية، بجانب إنشاء ستوديو تحليلى مخصص للقنوات للمرة الأولى فى الملاعب المصرية.

■ هل توقفت عملية التطوير عند المرحلة الثانية؟

- لا، فهناك مرحلة تطوير جديدة، باعتماد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تطوير الصالة المغطاة الكبرى والصالة الصغرى، خلال عامين، بالإضافة إلى تطوير صالة الملاكمة التاريخية، التى لعب عليها الملاكم العالمى محمد على كلاى، فضلًا عن تطوير صالة رفع الأثقال، وإنشاء صالة تنس الطاولة والبلياردو.

وسنقيم كذلك ملعبين للكرة الخماسية، وممشى رياضيًا «تراك» بطول ٢٠٠ متر للتدريب على ألعاب القوى، وإقامة مسابقات مراكز الشباب والأندية والمدارس، وذلك على الأرض التى استرددناها من إدارة المركبات بمديرية أمن الإسكندرية، بعد أن كانت مستغلة من جانبها لمدة ٥ سنوات، وذلك بالاتفاق مع مديرية الأمن، فضلًا عن تطوير صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وإضافة ٣ صالات أخرى لاستقبال أعداد أكبر من الجمهور.

■ من أين تمولون كل هذه الأعمال؟

- أعمال التطوير كافة سالفة الذكر تتم على نفقة محافظة الإسكندرية، وبالطبع ستعود بالإيجاب على جمهور «الثغر»، خاصة مع السماح- من خلال لوائح رسمية- لأهالى المحافظة بالاستفادة من الصالات الرياضية، وممارسة الرياضات المختلفة عليها، بأسعار أقل من الخارج، دعما للمواطن السكندرى.

وقررنا منع الفرق من التدريب على ملاعب استاد الإسكندرية، وتم فتح استاد الجامعة وغيره لأداء هذا الغرض، وذلك للحفاظ على المسطح الأخضر وأعمال التطوير لصالح أبناء «الثغر».

■ لكن توجد فرق «درجة ثانية» استأجرت ملعب استاد الإسكندرية.. ما تعليقك؟

- «فاركو» هو الفريق الوحيد فى القسم الثانى الذى يلعب على استاد الإسكندرية منذ ٥ سنوات، وذلك تفاؤلًا منه بالملعب، بالإضافة إلى حرس الحدود الذى لعب على استاد الإسكندرية فترة محددة أثناء تطوير استاد «المكس». أما باقى الفرق الرياضية فى الدرجة الثانية، فتفضل ملاعبها الخاصة، مثل «الأوليمبى»، الذى استأجر الملعب لمدة ٤ مباريات فقط، وذلك لارتفاع قيمة الإيجار بالنسبة لفرق الدرجة الثانية، ووصولها إلى نحو ٢٠ ألف جنيه للمباراة.

■ ما عدد المباريات التى يتحملها المستطيل الأخضر فى المعتاد؟

- المعدل الطبيعى فى الملاعب العادية ما بين ١٤ و١٦ ساعة مقسمة على الشهر، وعقب نهاية عدد الساعات تتم صيانة الاستاد، واستاد الإسكندرية لا يستعين بشركة صيانة خارجية، وكل المهندسين الموجودين به من الإسكندرية، بهدف تقليل التكاليف، لأن صيانة الملعب الواحد تصل إلى مليون جنيه فى السنة، والملعب لا يدر ربحًا يقترب من هذا الرقم سنويًا، لذا قررنا استخدام المعدات الخاصة بالاستاد وعمال ومهندسى المحافظة فى إجراء عملية الصيانة، مع تعيين عمال لصيانة المعدات.

■ كيف تعاملتم مع مطالب المصورين بزيادة الإضاءة فى الاستاد؟

- هناك معايير لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يتم من خلالها إضاءة المستطيل الأخضر للاستاد، وإذا تم تقليل أو زيادة الإضاءة المقررة لن تتم إقامة المباراة على الملعب.

■ ماذا عن «متحف استاد الإسكندرية»؟

- هو أول متحف تاريخى وأثرى داخل ملعب كرة قدم فى العالم، واقتُرح استغلال جزء من سور الإسكندرية الشرقى الأثرى الموجود ضمن سور الاستاد لإقامته، ونسقنا فى ذلك مع وزارتى الآثار والشباب والرياضة، وسيدر هذا المشروع دخلًا قوميًا على محافظة الإسكندرية والدولة، من خلال زيارة الفرق وجمهورها له، بالإضافة إلى طلبة المدارس.

■ ماذا عن المشروعات الاستثمارية والخدمية الأخرى التى تفكرون فى إقامتها بالاستاد؟

- نعم، نفكر فى إقامة فندق وسنتر تجارى وكافيهات فى الأجزاء الخارجية للاستاد التى تقع تحت سلطته، عن طريق مستثمر بحق انتفاع مقابل إقامته حمام سباحة أوليمبيًا، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لاتحاد كرة القدم، وقاعات للمؤتمرات.



