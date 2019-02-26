"التعليم" تعلن أرقام الجلوس وجدول امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وضع أرقام الجلوس للطلاب الذين سيؤدون الامتحان على نظام امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2018- 2019، من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، على الرابط http:seat.sabroad.emis.gov.eg.



وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام في تصريح صحفي، إنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج التي سيتم عقدها في 196 سفارة وقنصلية لـ49 ألفا و941 طالبا.

وأضاف حجازي، أن امتحانات الدور الأول للمصريين في الخارج ستكون نهاية شهر مارس المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثاني بداية من شهر يوليو المقبل.



وأوضحت الوزارة أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقا للجداول التي أصدرتها الإدارة العامة للامتحانات، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الامتحانات من حيث اليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول، ويمكنكم متابعة الجداول على الرابط:

http:sabroad.emis.gov.egschedule.aspx